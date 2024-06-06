Бійці різних бригад записали відгуки на техніку від Дніпра

Дніпро є лідером із забезпечення Сил оборони необхідною технікою та транспортом. Щотижня місто доправляє бійцям все, що вони замовляють, та враховує їхні відгуки.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу Дніпровської міськради.
Зокрема, Дніпро надав оборонцям 200 нових квадроциклів, що зручні для виконання бойових завдань та евакуації поранених.
"Ми, бійці 110-ї механізованої бригади імені Марка Безручка, дякуємо за допомогу, за квадроцикли меру Борису Філатову та жителям міста Дніпра. Слава Україні!" - кажуть військові.
Водночас Дніпро системно купує дрони різного типу.
"Від імені бійців 42-ї окремої механізованої бригади хочемо висловити щиру подяку за надані дрони. Вони працюватимуть на фронті. Робитимуть аеророзвідку, корегування та нищитимуть ворога", - коментують українські захисники.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.