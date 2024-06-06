RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Бойцы разных бригад записали отзывы на технику от Днепра

Фото: бойцы разных бригад записали отзывы на технику от Днепра (dniprorada.gov.ua)
Автор: Александр Мороз

Днепр является лидером по обеспечению сил обороны необходимой техникой и транспортом. Еженедельно город доставляет бойцам все, что они заказывают, и учитывает их отзывы.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу Днепровского горсовета.

В частности, Днепр предоставил защитникам 200 новых квадроциклов, удобных для выполнения боевых задач и эвакуации раненых.

"Мы, бойцы 110-й механизированной бригады имени Марка Безручко, благодарим за помощь, за квадроциклы мэра Бориса Филатова и жителей города Днепра. Слава Украине!" – говорят военные.

В то же время Днепр системно покупает дроны разного типа.

"От имени бойцов 42-й отдельной механизированной бригады хотим выразить искреннюю благодарность за предоставленные дроны. Они будут работать на фронте. Будут делать аэроразведку, корректировку и уничтожать врага", - комментируют украинские защитники.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская область