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Бійці 5 штурмової бригади подякували киянам та меру за постійну допомогу дронами та обладнанням

Фото: бійці 5 штурмової бригади подякували киянам та меру за постійну допомогу дронами та обладнанням (facebook com)
Автор: Ілона Свиридова

Бійці 5 окремої штурмової Київської бригади показали на відео роботу дронів, які привіз Віталій Кличко, та передали вдячність за постійну допомогу громаді Києва та меру.

Про це йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці 5 ОШБр.

"Командування та особовий склад 5-ої окремої штурмової Київської бригади висловлює щиру подяку киянам, Київський владі та меру Києва Віталію Кличку за постійну фінансову та матеріально-технічну допомогу нашій бригаді. Надане Вами обладнання, розвідувальні безпілотники та велика кількість FPV-дронів - це потужний вогневий кулак, завдяки якому ми тримаємо позиції на найгарячішому напрямку, стримуємо та відкидаємо ворога", - йдеться у повідомленні.

Віталій Кличко привіз захисникам велику партію дронів-камікадзе та дронів-розвідників місяць тому, зазначають у 5 ОШБр.

У відео також повідомляється, що Київська штурмова бригада стримує ворога на Бахмутському напрямку.  

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко відправив партію FPV-дронів 23 батальйону спецпризначення. Також брати Клички передали по 100 FPV-дронів бійцям 47 ОМБр "Маґура" та 53 ОМБр ім. князя Володимира Мономаха, які захищають Авдіївку.

 

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