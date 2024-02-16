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Бойцы 5 штурмовой бригады поблагодарили киевлян и мэра за постоянную помощь дронами и оборудованием

Фото: бойцы 5 штурмовой бригады поблагодарили киевлян и мэра за постоянную помощь дронами и оборудованием (facebook com)
Автор: Илона Свиридова

Бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады показали на видео работу дронов, которые привез Виталий Кличко, и передали благодарность за постоянную помощь общине Киева и мэру.

Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице 5 ОШБр.

"Командование и личный состав 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады выражает искреннюю благодарность киевлянам, Киевским властям и мэру Киева Виталию Кличко за постоянную финансовую и материально-техническую помощь нашей бригаде. Предоставленное Вами оборудование, разведывательные беспилотники и большое количество F- огневой кулак, благодаря которому мы держим позиции на самом горячем направлении, сдерживаем и отбрасываем врага", - говорится в сообщении.

Виталий Кличко привез защитникам большую партию дронов-камикадзе и дронов-разведчиков месяц назад, отмечают в 5 ОШБр.

В видео также сообщается, что Киевская штурмовая бригада сдерживает врага на Бахмутском направлении.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко отправил партию FPV-дронов 23 батальона спецназначения. Также братья Кличко передали по 100 FPV-дронов бойцам 47 ОМБр "Магура" и 53 ОМБр им. князя Владимира Мономаха, защищающих Авдеевку.

 

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