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Бійці 23 батальйону президентської бригади подякували Кличку за FPV-дрони

Бійці 23 батальйону президентської бригади подякували Кличку за FPV-дрони (фото: facebook com)
Автор: Ілона Свиридова

Військовослужбовці 23 окремого батальйону президентської бригади ім. Б. Хмельницького (ОПБ) надіслали відео з подякою за дрони, які відправив їм мер Києва Віталій Кличко.

Про це Кличко повідомив у Facebook.

"Бійці 23 окремого батальйону спеціального призначення ОПБ прислали відео з Донбасу. "Пташки" вже працюють і допомагають нищити ворога", - повідомив Віталій Кличко.

Він зазначив, що наприкінці січня відправив 40 FPV-дронів 23 батальйону спецпризначення на звернення бійців.

 

Раніше повідомлялося, що брати Клички передали 100 FPV-дронів бійцям 47 ОМБр "Маґура" та ще 100 FPV-дронів - 53 ОМБр ім. князя Володимира Мономаха, які захищають Авдіївку. 

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Збройні сили УкраїниВіталий Кличко