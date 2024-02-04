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Бойцы 23 батальона президентской бригады поблагодарили Кличко за FPV-дроны

Бойцы 23 батальона президентской бригады поблагодарили Кличко за FPV-дроны (фото: facebook com)
Автор: Илона Свиридова

Военнослужащие 23-го отдельного батальона президентской бригады им. Б. Хмельницкого (ОПБ) послали видео с благодарностью за дроны, которые отправил им мэр Киева Виталий Кличко.

Об этом Кличко сообщил в Facebook.

"Бойцы 23-го отдельного батальона специального назначения ОПБ прислали видео из Донбасса. "Птички" уже работают и помогают уничтожать врага", - сообщил Виталий Кличко.

Он отметил, что в конце января отправил 40 FPV-дронов 23 батальона спецназначения на обращение бойцов.

 

Ранее сообщалось, что братья Кличко передали 100 FPV-дронов бойцам 47 ОМБр "Магура" и еще 100 FPV-дронов - 53 ОМБр им. князя Владимира Мономаха, защищающих Авдеевку.

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Вооруженные силы УкраиныВиталий Кличко