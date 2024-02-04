ua en ru
Нд, 04 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Бійці 23 батальйону президентської бригади подякували Кличку за FPV-дрони

Неділя 04 лютого 2024 12:29
UA EN RU
Бійці 23 батальйону президентської бригади подякували Кличку за FPV-дрони Бійці 23 батальйону президентської бригади подякували Кличку за FPV-дрони (фото: facebook com)
Автор: Ілона Свиридова

Військовослужбовці 23 окремого батальйону президентської бригади ім. Б. Хмельницького (ОПБ) надіслали відео з подякою за дрони, які відправив їм мер Києва Віталій Кличко.

Про це Кличко повідомив у Facebook.

"Бійці 23 окремого батальйону спеціального призначення ОПБ прислали відео з Донбасу. "Пташки" вже працюють і допомагають нищити ворога", - повідомив Віталій Кличко.

Він зазначив, що наприкінці січня відправив 40 FPV-дронів 23 батальйону спецпризначення на звернення бійців.

Раніше повідомлялося, що брати Клички передали 100 FPV-дронів бійцям 47 ОМБр "Маґура" та ще 100 FPV-дронів - 53 ОМБр ім. князя Володимира Мономаха, які захищають Авдіївку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Віталий Кличко
NEWS
Бій тривав півтори години. ДРГ росіян намагалась прорвати кордон у Сумській області (фото)
Бій тривав півтори години. ДРГ росіян намагалась прорвати кордон у Сумській області (фото)