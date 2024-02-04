Бійці 23 батальйону президентської бригади подякували Кличку за FPV-дрони

Військовослужбовці 23 окремого батальйону президентської бригади ім. Б. Хмельницького (ОПБ) надіслали відео з подякою за дрони, які відправив їм мер Києва Віталій Кличко.

Про це Кличко повідомив у Facebook.

"Бійці 23 окремого батальйону спеціального призначення ОПБ прислали відео з Донбасу. "Пташки" вже працюють і допомагають нищити ворога", - повідомив Віталій Кличко.

Він зазначив, що наприкінці січня відправив 40 FPV-дронів 23 батальйону спецпризначення на звернення бійців.

Раніше повідомлялося, що брати Клички передали 100 FPV-дронів бійцям 47 ОМБр "Маґура" та ще 100 FPV-дронів - 53 ОМБр ім. князя Володимира Мономаха, які захищають Авдіївку.