ua en ru
Вс, 04 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Бойцы 23 батальона президентской бригады поблагодарили Кличко за FPV-дроны

Воскресенье 04 февраля 2024 12:29
UA EN RU
Бойцы 23 батальона президентской бригады поблагодарили Кличко за FPV-дроны Бойцы 23 батальона президентской бригады поблагодарили Кличко за FPV-дроны (фото: facebook com)
Автор: Илона Свиридова

Военнослужащие 23-го отдельного батальона президентской бригады им. Б. Хмельницкого (ОПБ) послали видео с благодарностью за дроны, которые отправил им мэр Киева Виталий Кличко.

Об этом Кличко сообщил в Facebook.

"Бойцы 23-го отдельного батальона специального назначения ОПБ прислали видео из Донбасса. "Птички" уже работают и помогают уничтожать врага", - сообщил Виталий Кличко.

Он отметил, что в конце января отправил 40 FPV-дронов 23 батальона спецназначения на обращение бойцов.

Ранее сообщалось, что братья Кличко передали 100 FPV-дронов бойцам 47 ОМБр "Магура" и еще 100 FPV-дронов - 53 ОМБр им. князя Владимира Мономаха, защищающих Авдеевку.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Виталий Кличко
NEWS
Бой длился полтора часа. ДРГ россиян пыталась прорвать границу в Сумской области (фото)
Бой длился полтора часа. ДРГ россиян пыталась прорвать границу в Сумской области (фото)