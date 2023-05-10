Бийте подушку, кричіть у лісі: як випустити гнів і нікому не зашкодити

Українці вже понад рік перебувають у стані стресу та тривожності. І часом просто необхідно випустити пару, зняти напругу і позбутися гніву та агресії, які накривають із головою.

Які екологічні засоби допоможуть швидко повернути собі рівновагу і при цьому вони не зашкодять оточуючим, розповіли в Telegram-каналі "Психологічна підтримка".

Чому негативні емоції слід випускати

Прояв негативних емоцій та агресії - це норма життя. Особливо в сучасних умовах, коли мільйони українців відчувають агресію та образу через дії ворога.

Приглушувати ці емоції або заганяти їх глибоко всередину - не вихід, оскільки це може зашкодити емоційному стану, зробить людину дратівливою і призведе до конфліктів із близькими людьми.

Як можна випустити пару без шкоди для інших

Активна ходьба чи спорт. Добре допомагають бойові мистецтва, силові вправи, динамічні танці, їзда велосипедом, піші прогулянки, пробіжки.

Побийте подушку або покидайте каміння у воду. Під час цього процесу проговоріть свої почуття, образи та гнів уголос. Говоріть усе, що думаєте, навіть якщо це дуже погані слова.

Потрусіть ковдру або рушник. Візьміть ковдру або плед за кінці та витрушуйте з усієї сили. Можна для цього взяти рушник і міцно його скрутити.

Розслабте тіло. Дозвольте собі розслабитися - ляжте і відпустіть все, що вас турбує, звільніться від внутрішньої напруги та агресії. У цьому добре допомагає масаж, ванна, медитація.

Лайтеся вголос. Ідіть туди, де вас ніхто не бачить і не чує і полайтеся від душі вголос. Дуже простий спосіб - піти в ліс і покричати.

Гучний спів та агресивна музика. Скористайтеся моментом, коли вдома нікого немає і включіть музику жорсткішу, і від душі підспівуйте. Або просто співайте у душі.

Прибирання. Прибирання в будинку та складання речей – ще один вид активності, який дуже добре допомагає вивільнити внутрішню агресію.