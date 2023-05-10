Бейте подушку, кричите в лесу: как выпустить гнев и никому не навредить

Украинцы уже более года находятся в состоянии стресса и тревожности. И порой просто необходимо выпустить пар, снять напряжение и избавиться от гнева и злости, которые накрывают с головой.

Какие экологические способы помогут быстро вернуть себе равновесие и при этом они не навредят окружающим, рассказали в Telegram-канале "Психологическая поддержка".

Почему негативные эмоции нужно выпускать

Проявление негативных эмоций и злости - это норма жизни. Особенно в современных условиях, когда миллионы украинцев чувствуют агрессию и обиду из-за действий врага.

Приглушать эти эмоции или загонять их глубоко внутрь - не выход, так как это может навредить эмоциональному состоянию, сделать человека раздражительным и привести к конфликтам с близкими людьми.

Как можно выпустить пар без вреда для других

Активная ходьба или спорт. Хорошо помогают боевые искусства, силовые упражнения, динамические танцы, езда на велосипеде, пешие прогулки, пробежки.

Побейте подушку или покидайте камни в воду. Во время этого процесса проговорите свои чувства, обиды и гнев вслух. Говорите все, что думаете, даже если это совсем плохие слова.

Потрусите одеяло или полотенце. Возьмите одеяло или плед за концы и вытрушивайте со всей силы. Можно для этой цели взять полотенце и крепко его скрутить.

Расслабьте тело. Позвольте себе расслабиться - лягте и отпустите все, что вас тревожит, освободитесь от внутреннего напряжения и агрессии. В этом хорошо помогает массаж, ванна, медитация.

Ругайтесь вслух. Пойдите туда, где вас никто не видит и не слышит и поругайтесь от души вслух. Очень простой способ - пойти в лес и покричать.

Громкое пение и агрессивная музыка. Воспользуйтесь моментом, когда дома никого нет и включите себе музыку пожестче, и от души подпевайте. Или просто пойте в душе.

Уборка. Уборка в доме и складывание вещей - еще один вид активности, который очень хорошо помогает высвободить внутреннюю злость.