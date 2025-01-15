Битва титанів. Названо 5 найпопулярніших брендів смартфонів у 2024 році

Світові продажі смартфонів зросли у 2024 році після двох років падіння. Основний внесок у зростання зробили китайські виробники, як-от Xiaomi і Vivo, проте Apple і Samsung продовжують впевнено утримувати лідерство на ринку.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge .

За даними Counterpoint, продажі смартфонів зросли на 4 відсотки у 2024 році, тоді як IDC і Canalys повідомляють про зростання світових поставок на рівні 6-7 відсотків.

При цьому експерти зазначають, що зростання відбувається на тлі слабких результатів 2023 року, який став найбільш провальним за останні десять років. Аналітики прогнозують, що ця позитивна тенденція продовжиться у 2025 році.

"2024 рік став роком відновлення і нормалізації після важкого 2023 року", - говорить Тарун Патхак, директор з досліджень Counterpoint. "Ринок почав показувати ознаки відновлення ще в четвертому кварталі 2023 року і зростає вже п'ять кварталів поспіль".

Думки аналітиків розійшлися щодо лідера ринку: Counterpoint стверджує, що за підсумками року Samsung посів перше місце за ринковою часткою, тоді як IDC і Canalys називають лідером Apple.

Однак усі три агентства сходяться в тому, що третє місце впевнено посідає Xiaomi, яка показала найвищий темп зростання серед великих гравців - продажі компанії зросли на 12 відсотків за даними Counterpoint. Частка Xiaomi на ринку у 2024 році досягла 14 відсотків, що наближає її до показника Apple у 18 відсотків.

Слідом за ними в рейтингу розташувалися Oppo (включно з OnePlus), Vivo і Transsion Group, до якої входять бренди Tecno і Infinix. Ці компанії отримали сильні позиції завдяки високим продажам в Азії та зростанню в Європі, Африці та Латинській Америці.

Counterpoint і IDC пов'язують зростання продажів у 2024 році з появою смартфонів, що позиціонуються як пристрої з підтримкою штучного інтелекту (ШІ). Це стало новою тенденцією на ринку, витіснивши складані екрани з позиції головного тренду.

"Ми спостерігаємо зниження попиту на складані смартфони, незважаючи на активні промоакції та маркетинг", - говорить Ентоні Скарселла, директор з досліджень IDC. За його словами, виробники тепер приділяють більше уваги впровадженню ШІ за рахунок складаних пристроїв.

Counterpoint прогнозує, що до 2028 року 90 відсотків смартфонів вартістю вище 250 доларів будуть оснащені генеративним ШІ.