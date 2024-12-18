У 2025 році на ринку з'являться смартфони з рекордним часом роботи: що відомо

Термін служби батареї є одним з ключових чинників при виборі смартфона для багатьох користувачів, тому виробники активно працюють над підвищенням ємності акумуляторів без збільшення габаритів пристроїв.

Про те, що чекає на акумулятори смартфонів у 2025 році, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на незалежне онлайн-видання Android Authority , що представляє світ Android і технологій.

У липні з'явилися чутки, що OnePlus і OPPO планують випустити смартфони з акумуляторами ємністю 7 000 мА/год. Тепер до цього списку можна додати ще одного китайського виробника, який представив свого конкурента.

Днями в Китаї надійшов у продаж смартфон Realme Neo 7. Серед характеристик пристрою - акумулятор ємністю 7 000 мА/год, 6,78-дюймовий LTPO OLED-дисплей з роздільною здатністю FHD+ і частотою оновлення 120 Гц, чіпсет MediaTek Dimensity 9300 Plus, до 16 ГБ оперативної пам'яті і до 1 ТБ вбудованої пам'яті.

Тренд на великі акумулятори

Цей тренд, схоже, буде тільки набирати обертів наступного року. Сайт 91mobiles.com звернув увагу на пост у Weibo від відомого інсайдера DigitalChatStation, опублікований у понеділок. У пості стверджується, що Redmi і OnePlus також розробляють смартфони з акумуляторами на 7 000 мА/год.

Більше того, інсайдер згадав, що й інші виробники прагнуть досягти таких самих характеристик для своїх пристроїв 2025 року, хоча конкретних брендів названо не було.

Акумулятор на 8 000 мА/год?

Той самий інсайдер додав інтриги, заявивши, що Realme може піти ще далі і працює над смартфоном з акумулятором ємністю 8 000 мА/год - можливо, це буде realme GT8 Pro.

У коментарях DigitalChatStation уточнив, що акумулятор на 8 000 мА/год зараз проходить перевірку, але "можливо, не встигне з'явитися". З цього можна зробити висновок, що розробки тривають, але пристрій із такою батареєю можуть не випустити вчасно.

Оптимістичний прогноз на 2025 рік

Можна з оптимізмом очікувати, що у 2025 році на ринку з'являться кілька смартфонів середнього класу з великими акумуляторами. Це чудова новина. Можливо, великі виробники нарешті запропонують пристрої, які зможуть працювати два або навіть три дні без підзарядки, не жертвуючи при цьому дизайном і вагою.