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С битой и пистолетом: украинец обстрелял соседей и ребенка из-за фейерверка

Автор: Людмила Жукова

В Николаеве мужчина открыл огонь по соседям из-за того, что они устроили фейерверк. Как сообщает пресс-служба полиции области, чрезвычайное происшествие произошло на улице Гражданской. Там супруги вышли на улицу с друзьями и детьми для запуска фейерверка. В это время к ним подошел возмущенный сосед с битой и пистолетом в руках, и открыл стрельбу. Пуля попала в десятилетнего мальчика.

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Сообщается, что соседи отобрали оружие у злоумышленника, вызвали полицию и держали до прибытия правоохранителей. На место происшествия оперативно прибыли патрульные полицейские, оружие не огнестрельное действия изъяли, в дальнейшем ее направят на экспертизу, а мужчину доставили в Заводский отдел полиции.

"45-летнего нетрезвого хулигана следователи задержали в порядке ст. 208 УПК", - говорится в сообщении.

Раненого мальчика доставили в больницу, а по факту правоохранители открыли дело по статье "хулиганство" Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до семи лет за решеткой.


Житель Николаева открыл огонь по соседям (фото: mk.npu.gov.ua)

Как мы ранее писали, в Николаеве возле спорткомплекса стреляли по подростку.

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