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З битою і пістолетом: українець обстріляв сусідів через феєрверк

Автор: Людмила Жукова

У Миколаєві чоловік відкрив вогонь по сусідах через те, що вони влаштували феєрверк. Як повідомляє прес-служба поліції області, надзвичайна подія сталася на вулиці Громадянської. Там подружжя вийшли на вулицю з друзями і дітьми для запуску феєрверку. В цей час до них підійшов обурений сусід з битою і пістолетом в руках і відкрив стрілянину. Куля потрапила в десятирічного хлопчика.

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Повідомляється, що сусіди відібрали зброю у зловмисника, викликали поліцію і тримали до прибуття правоохоронців. На місце події оперативно прибули патрульні поліцейські, не вогнепальну зброю дії вилучили, надалі її направлять на експертизу, а чоловіка доставили до Заводського відділ поліції.

"45-річного нетверезого хулігана слідчі затримали в порядку ст. 208 КПК", - йдеться в повідомленні.

Пораненого хлопчика доставили в лікарню, а за фактом правоохоронці відкрили справу за статтею "хуліганство" Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до семи років за ґратами.


Житель Миколаєва відкрив вогонь по сусідах (фото: mk.npu.gov.ua)

Як ми раніше писали, в Миколаєві біля спорткомплексу стріляли по підлітку.

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