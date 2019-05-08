Хакеры украли 40 млн долларов в биткоинах у криптобиржи

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Хакеры получили доступ к API

Криптовалютная биржа Binance сообщила о хакерском взломе, в результате которого хакеры украли 7 тыс. биткоинов (более 40 млн долларов по курсу на 8 мая). Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт биржи.

Как сообщается, хакеры получили доступ к API (прикладному программному интерфейсу, - ред.) пользователей, кодам двухфакторной аутентификации и другим данным. Хакеры следовали проработанному плану и выждали определенное время, прежде чем вывести средства.

"Хакеры использовали различные методы, включая фишинг, вирусы и другие виды атак", - говорится в сообщении.

Отметим, в исследовании Ernst & Young (EY), посвященном рискам, связанным с инвестициями в криптовалюты говорилось, что в результате хакерских атак были похищены более 10% средств, привлеченных организаторами первичных размещений токенов криптовалют (Initial Coin Offering, ICO).

Эксперты EY выяснили, что примерно 400 млн долларов из 3,7 млрд, которые удалось привлечь организаторам выпуска криптовалют, были похищены. Кроме того, в отчете EY говорится о выявлении нескольких случаев, когда организаторы ICO заложили в них условия, информация о которых не раскрывалась инвесторам, либо напрямую противоречила раскрытым условиям.