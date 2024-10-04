"Бісики пускати" та "байдики бити": найцікавіші фразеологізми, які знадобляться кожному українцю

Українська мова багата на різноманітні фразеологізми. Їх часто використовують, коли хочуть висловити думку дотепно під час розмови та виразити свої емоції.
Які є цікаві українські фразеологізми, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис Movyty в Instagram.
Як сніг на голову - щось несподіване раптове
Де раки зимують (показати, знати) - провчити кого-небудь, завдаючи йому неприємностей, прикрощів.
Знати, де раки зимують - маючи неабиякий досвід, вмити добре розбиратися в ситуації, бути хитрим, спритним.
Як з торішнього снігу - для вираження повного заперечення змісту слова "буде", тобто зовсім не буде.
Як сніг (білий, побіліти) - дуже, надзвичайно
Як рибі парасолька - вживається зі слова "потрібний", категоричне заперечення змісту зазначеного слова, тобто зовсім не потрібен.
Лишилася, як руда миша зимою - лишитися в скрутному становищі, без ніяких запасів, без нічого
Загинути, пропасти як руда миша зимою - напевно, неодмінно, обов'язково.
Скільки літ, скільки зим - як привітання та вираження радості під час зустрічі з тими, кого давно не бачили.
Як торішнього снігу боятися - для вираження повного заперечення змісту слова "боятися", тобто зовсім не боятися.
Як торішній сніг потрібен - іронічне, для заперечення змісту зазначених слів, зовсім не потрібен.
Снігова королева - жорстока красуня
Бісики пускати - залицятися
Бачити смаженого вовка - бути обізнаним
Ні за цапову душу - даремно
Крізь бурю та сніг - подолання вкрай несприятливих зовнішніх обставин, які заважають жити та творити.
Снігу посеред зими не допросишся - так говорять про когось дуже скупого.
Кидати громи, кипіти злобою, вогнем дихати, скреготати зубами, бісом дивитися - гніватися
Голова варить, голова на плечах, макітра розуму, мати кебету, мати олію в голові, не в тім'я битий - розумний, кмітливий, здібний
Капустяна голова - нерозумна, неуважна людина
Давати прочуханки, кидати громами, знімати стружку, читати моралі, намилити шию - сварити
Підкласти свиню - ненавмисно чи ненароком завдати кому-небудь прикрощів, чинити підлість або діяти підступно проти когось
Жабі по коліна - неглибоко, зовсім мало
Аж з медом та маком - казати щось нещиро, облесливо
Аж кипить у руках - швидко щось робити.
Баглаї бити, байдики бити - ледарювати
Баляндраси точити, боби розводити - базікати, говорити пусте, нецікаве
Вхопити Бога за бороду - досягти чогось омріяного, особливого, вимріяного
Гринджоли малювати - нічого не робити
Гордіїв вузол - труднощі, заплутана ситуація
Вилами по воді писано - невідомо як буде
Як за гріш маку - дуже багато
Аж дим іде - інтенсивно, завзято
Бути на коні - мати успіх
Як Пилип з конопель - з‘явитися несподівано
Розбити глека - посваритися
Раніше ми писали про те, які старовинні українські слова-перлини вас точно вразять.
А ще розповідали про те, значення яких українських слів часто плутають.