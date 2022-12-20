У Бишеві відкрився дитячий садок, відновлений Фондом братів Суркіс

До початку повномасштабної війни цей дитячий садок відвідували близько 130-ти дітей. Приміщення садочку, збудованого всього кілька років тому, зазнало значних руйнувань. Унаслідок ракетних ударів був повністю зруйнований дах, вибиті всі вікна разом із шибками, значних руйнацій зазнало і внутрішнє оздоблення садочку.

Робота з відновлення розпочалася влітку і планомірно, крок за кроком, приміщення було повністю відновлене та реконструйоване.

На відкритті були присутні перший віце-президент ФК "Динамо" Київ Віталій Сівков, представник благодійного фонду Сергій Бєлік, Бишівський сільський голова Іван Рознай, представники Київської обласної ради та, звичайно ж, батьки та їх діти.

"Для Бишівської громади цей заклад є найбільш соціальним. Тут живе багато дітей. Це дуже значимий заклад, важливіший ніж здається. Головне - це діти. Якщо з дітьми все гаразд, то і в сім’ях все буде добре. Ці подяки, які я буду передавати Ігор Михайловичу та Григорію Михайловичу, зроблені не з золота, не з платини, але вони від доброї душі жителів цієї громади. Керівники нашого фонду - патріоти своєї країни. Вони переживають за наш народ і шукають можливості, щоб допомогти якомога більшій кількості людей", - заявив Віталій Сівков.