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Биомасса эта: отец Зеленского объяснил, что имел ввиду

STYLERЖизнь    18.12.2019 - 15:47
Биомасса эта: отец Зеленского объяснил, что имел ввиду
Отец Зеленского оскорбил украинцев (Коллаж РБК-Украина)

Отец Владимира Зеленского уточнил, кого он считает биомассой

Александр Зеленский, отец президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что не хотел никого обидеть словами о биомассе и объяснил, что имел ввиду не всех жителей Украины. Об этом он рассказал в комментарии для издания Strana.

Зеленский-старший объяснил, что не хотел обидеть всех украинцев словом "биомасса" и сказал это слово на эмоциях.

"Я имел ввиду только тех купленных людей, которые протестовали под Офисом президента накануне парижской встречи. А само это слово в интервью я употребил на эмоциях, и не хотел никого обидеть", - рассказал Александр Зеленский.

Ранее мы писали о том, что Александр Семенович Зеленский грубо оскорбил жителей Украины. Он назвал тех, кто разочаровался в главе страны – биомассой.

"Знаете, у кого разочарование? У тупых. Умный человек поймет, что Вова – честный человек, и желание он продемонстрировал. Он задержался там с Путиным на полчаса, выпросил три зоны. О чем вы говорите? Какие люди разочарованы? Биомасса эта? Конечно, если человек голодный, он во всем президента будет обвинять. Страну довели до бешенства" – сказал он в интервью.

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