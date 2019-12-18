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Біомаса ця: батько Зеленського пояснив, що мав на увазі

STYLERЖиття    18.12.2019 - 15:47
Біомаса ця: батько Зеленського пояснив, що мав на увазі
Батько Зеленського образив українців (Колаж РБК-Україна)

Батько Володимира Зеленського уточнив, кого він вважає біомасою

Олександр Зеленський, батько президента України Володимира Зеленського, заявив, що не хотів нікого образити словами про біомасу і пояснив, що мав на увазі не всіх жителів України. Про це він розповів у коментарі для видання Strana.

Зеленський-старший пояснив, що не хотів образити всіх українців словом "біомаса" і сказав це слово на емоціях.

"Я мав на увазі тільки тих куплених людей, які протестували під Офісом президента напередодні паризької зустрічі. А саме це слово в інтерв'ю я вжив на емоціях, і не хотів нікого образити", - розповів Олександр Зеленський.

Раніше ми писали про те, що Олександр Семенович Зеленський грубо образив мешканців України. Він назвав тих, хто розчарувався у главі країни – біомасою.

"Знаєте, у кого розчарування? У тупих. Розумна людина зрозуміє, що Вова – чесна людина, і бажання він продемонстрував. Він затримався там з Путіним на півгодини, випросив три зони. Про що ви говорите? Які люди розчаровані? Біомаса ця? Звичайно, якщо людина голодна, він у всьому президента буде звинувачувати. Країну довели до сказу", – сказав він в інтерв'ю.

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