Биологи впервые смогли вырастить сало "в пробирке"

Ученые освоили совершенно новый метод выращивания жировых клеток и формирования из них готового продукта, схожего на жир животного происхождения. Это позволит дополнить искусственное мясо искусственными жирами.

Детали этого способа ученые из американского Университета Тафтса описали в статье журнала eLife.

Технология получения искусственного мяса обещает обеспечить человечество вкусным и полезным продуктом без убытков для окружающей среды и уничтожения животных.

Ранее биологи уже научились выращивать мышечную ткань разных видов животных. Некоторые из этих продуктов уже получили разрешение на использование и их производят для поставки в магазины и рестораны.

Однако настоящий вкус, текстура и питательность мяса остается неполными без определенного количества жира. Тесты показывают, что самым вкусным мясом потребители называют говядину, которая содержит приблизительно 36% жира.

Дополнить диетическое искусственное мясо поможет новый метод, который позволяет выращивать жировую ткань.

Чтобы культивировать клетки "в пробирке", их нужно постоянно подпитывать питательными веществами и кислородом. В живом организме это происходит благодаря постоянному движению крови по сосудистой сети, которая охватывает все части тела.

В искусственных условиях воспроизвести такую систему пока не удается, поэтому ткань выращивают крошечными плоскими фрагментами.

Команда профессора Давида Каплана научилась не только получать такие кусочки жировой ткани, но и объединять их в готовый продукт.

Для экспериментов ученые использовали адипоциты, которые накапливают жир клеток у мышей и свиней. Вырастив небольшие образцы, их собирали и смешивали с альгинатом, а также с mTG (микробной трансглутаминазой).

Все эти вещества неоднократно проверены и признаны безопасными для использования в пищевой промышленности. А для клеток жировой ткани они служат соединяющим звеном, которое позволяет формировать из миниатюрных плоских фрагментов целый продукт.

"Жировая ткань - это в основном клетки с минимальным количеством других структурных компонентов. Поэтому мы решили, что если их удастся связать вместе, то этого будет достаточно, чтобы воспроизвести и вкус, и питательность, и текстуру натурального животного жира", - рассказали авторы исследования.

Опыты подтвердили теорию ученых, и структура искусственного жира выдерживала такое же давление, как и природный говяжий или свиной жир.

Текстура, благодаря компонентам, оказалось немного мягче, ближе к топленому жиру. Но комбинации добавок позволят ученым усовершенствовать формулу и настроить текстуру готового продукта.