Більшість забуває. Найчастіші місця, куди теж потрібен сонцезахисний крем

В Україні фіксуються дуже теплі дні з активним сонцем. Не забувайте захищати свою шкіру сонцезахисним кремом.

Про які місця для нанесення крему люди частіше забувають, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис лікаря Дарини Власенко в Instagram.

Місця, куди необхідно наносити сонцезахисний крем

Вуха

Губи(бальзам у стіку з SPF)

Ніс

Лисина

Задня частина шиї

Кисті рук

Тил стопи

Лінія росту волосся

Що треба знати про сонцезахист

Лікар наголосила, що ці місця теж потребують захисту і поява на них всяких неприємних утворень цілком можлива.

Не забувайте, що самого крему потрібно багато. Для дитини, наприклад, треба 28 грамів крему.

Сам крем теж може зіпсуватися, тому не піддавайте його впливу прямих сонячних променів, ховайте під рушник або термосумку.

Пам'ятайте, що на слизову оболонку крем ніколи не наносять.

Педіатр повідомила, що дітям перших років життя вона не радить сонцезахисний спрей. Тому що він може містити спирт, а також дрібні частинки при розпиленні легко вдихаються.

Краще обирати сонцезахист у вигляді молочка, стіка, крему.