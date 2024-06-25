Більшість чоловіків пропускають цей щоденний ритуал та шкодять своїй шкірі: про що мова

Чому чоловіки не зволожують обличчя

Дерматолог Пурвіша Пател розповіла, що коли мова йде про режими догляду за шкірою, чоловіки, як правило, невибагливі.

Чоловіки зазвичай не звикли наносити засоби на шкіру. Їм також може не подобатися липкість, яка виникає після нанесення засобу.

Жінки зазвичай розробляють багатоетапну процедуру догляду за шкірою, починаючи з молодого віку.

Шкіра є найбільшим органом тіла, і вона діє як бар’єр. Коли шкіра здорова, вона запобігає проникненню в організм бактерій, алергенів, подразників та інших елементів навколишнього середовища, а також утримує воду та вологу всередині.

Людям із сухою шкірою може не вистачати деяких сполук, що може надати шкірі сухий, грубий вигляд зі зморшками. Тоді шкіра буде свербіти, роздратовуватися, запалюватися та бути більш схильною до травм.

Використання зволожуючого крему може діяти, як тимчасовий бар’єр і дозволяти шкірі відновлюватися.

Варто пам'ятати, що з віком зволоження має вирішальне значення, оскільки шкіра природним чином втрачає вологу та колаген, що може посилити почервоніння, тонкі лінії, зморшки та сухість.

Що виникає після гоління

Гоління може позбавити зовнішній шар шкіри. Якщо ви голитесь надто ретельно, у вас можуть виникнути подразнення від бритви або вросле волосся. Зволоження після цього може допомогти відновити шкірний бар’єр і запобігти деяким із цих проблем.

Вибір найефективнішого зволожуючого засобу часто залежить від типу вашої шкіри. Виділяють такі категорії:

чутлива шкіра може відчувати печіння або печіння після використання продукту

нормальна шкіра чиста і нечутлива

суха шкіра лущиться та свербить

жирна шкіра блищить

комбінована шкіра на одних ділянках суха, а на інших жирна

До того ж важливо щоденно наносити зволожуючі креми з SPF на ділянки, які піддаються впливу сонця.

Ви також повинні шукати продукти з позначкою "некомедогенні", тобто вони розроблені таким чином, щоб не закупорювати пори та не викликати прищів.

Зволожуючі засоби, що містять антиоксиданти, такі як вітаміни С і Е або ніацинаміди, які можуть мінімізувати пошкодження сонцем і запалення.

Як часто потрібно зволожувати шкіру

Потрібно щодня наносити зволожуючий крем на обличчя та тіло, а також використовувати сонцезахисний крем на відкритих ділянках.

Найкращий час для зволоження - відразу після душу. Це допомагає затримувати воду в шкірі.