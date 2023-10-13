Більше не розмовляє: близький друг Брюса Вілліса поділився сумними новинами про стан актора

Стан Брюса Вілліса погіршується

Сценарист Гленн Гордон Карон поділився інформацією про те, що Вілліс більше не здатний ні говорити, ні читати.

Під час їхньої останньої зустрічі, актор не зміг згадати свого товариша протягом кількох хвилин.

Брюс Вілліс з родиною (фото: instagram.com/brucewillisbw)

"Він не надто балакучий, раніше він був затятим читачем, хоч і не хотів, щоб хтось про це знав, але зараз не читає", - поділився сценарист.

До слова, боротися з важким недугом знаменитості допомагає його родина: дружина Емма Хемінг та їх дочки Мейбл та Евелін.

Діти від попереднього шлюбу з актрисою Демі Мур - Румер, Скаут та Таллула - теж підтримують чоловіка.

Брюс Вілліс з Демі Мур(фото: Getty Images)