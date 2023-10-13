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Більше не розмовляє: близький друг Брюса Вілліса поділився сумними новинами про стан актора

Брюс Вілліс (фото: Getty Images)
Автор: Іванна Пашкевич

"Міцний горішок" Брюс Вілліс, який зіткнувся з деменцією лобово-скроневого відділу головного мозку, втратив свої вербальні здібності через прогрес цього захворювання.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю друга актора для видання Page Six.

Стан Брюса Вілліса погіршується

Сценарист Гленн Гордон Карон поділився інформацією про те, що Вілліс більше не здатний ні говорити, ні читати.

Під час їхньої останньої зустрічі, актор не зміг згадати свого товариша протягом кількох хвилин.

Брюс Вілліс з родиною (фото: instagram.com/brucewillisbw)

"Він не надто балакучий, раніше він був затятим читачем, хоч і не хотів, щоб хтось про це знав, але зараз не читає", - поділився сценарист.

До слова, боротися з важким недугом знаменитості допомагає його родина: дружина Емма Хемінг та їх дочки Мейбл та Евелін.

Діти від попереднього шлюбу з актрисою Демі Мур - Румер, Скаут та Таллула - теж підтримують чоловіка.

Брюс Вілліс з Демі Мур(фото: Getty Images)

Нещодавно тяжкохворого Брюса Вілліса вперше після його діагнозу побачили на публіці.

Також ми розповідали, що зірка українських серіалів повідомила про горе в родині.

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