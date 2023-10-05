Більше не "промахнетесь": кулінар розповіла, як вибрати стиглий та смачний авокадо

Вибрати соковитий, дозрілий та смачний авокадо - завдання не з простих. У відео з рецептами авокадо завжди м'який та легко розминається вилкою. Але після покупки ви вдома можете виявити, що він твердий як камінь.
Як правильно обирати авокадо, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на поради відомого кулінарного блогера Дарії Дорошкевич у сюжеті "Сніданок 1+1".
Дорошкевич зазначає, що плід треба обирати залежно від того, коли ми збираємося з нього щось готувати та їсти.
"Всі знають, що авокадо має бути м'яким, як масло, яке ми дістали з холодильника, але воно ще не нагрілося. Ось така має бути консистенція", - пояснила кулінар.
Визначити стиглість авокадо можна по плодоніжці: якщо вона суха, легко відривається - цей плід можна купувати. Якщо ви відірвали плодоніжку, авокадо потрібно з'їсти швидко, інакше воно почне псуватися.
Якщо плодоніжки немає, то авокадо не дозрів або прибрали. Такий плід швидко зіпсується.
Дарина розповіла, що можна використати лайфаки, які дозволять авокадо швидко дозріти. Або ви просто хочете, щоб плід став м'якшим.
Загорніть авокадо в паперовий пакет із яблуком або бананом і залиште на 1-2 дні. Якщо хочете, щоб плід дозрів дуже швидко - загорніть його у харчову плівку.
А ось зберігати авокадо у холодильнику Дорошкевич не рекомендує. Будь-які жири при охолодженні стають менш смачними.
"Весь смак жирів розкривається за кімнатної температури", - підкреслює кулінар.
Щоб половинка плоду не потемніла, полийте її соком лимона та загорніть у харчову плівку.
З авокадо можна зробити домашню ніжну олію, яка чудово підійде для тостів на сніданок. Своїм рецептом такої олії поділився кулінар Василь Мішлен.
Вам знадобиться:
Спосіб приготування:
Авокадо очищаємо від шкірки та серцевини. Вершкове масло ріжемо кубиками. Авокадо, олію, спеції та сік лайма збиваємо блендером до стану однорідності. Отриману масу викладаємо у форму та відправляємо у холодильник на 2 години.
За словами вчених, в авокадо міститься багато вітамінів та корисних жирів. Цей плід входить до списків найкорисніших продуктів.
До речі, раніше ми розповідали про те, кому авокадо їсти не можна.
А ще писали, що лікарка назвала топ-продуктів для зниження холестерину.