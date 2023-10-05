Больше не "промахнетесь": кулинар рассказала, как выбрать спелый и вкусный авокадо

Каким должно быть авокадо

Дорошкевич отмечает, что плод нужно выбирать в зависимости от того, когда мы собираемся из него что-то готовить и есть.

"Все знают, что авокадо должно быть мягким, как масло, которое мы достали из холодильника, но оно еще не нагрелось. Вот такая должна быть консистенция", - объяснила кулинар.

Как выбирать авокадо

Определить спелость авокадо можно по плодоножке: если она сухая, с легкостью отрывается - этот плод можно покупать. Если вы оторвали плодоножку, то авокадо нужно съесть быстро, иначе оно начнет портиться.

Если плодоножки нет, то авокадо не дозрел или ее убрали. Такой плод быстро испортится.

А можно ли ускорить дозревание авокадо?

Дарья рассказала, что можно использовать лайфаки, которые позволят авокадо быстро дозреть. Или вы просто хотите, чтобы плод стал более мягким.

Заверните авокадо в бумажный пакет с яблоком или бананом и оставьте на 1-2 дня. Если хотите, чтобы плод дозрел очень быстро - заверните его в пищевую пленку.

Как нельзя хранить авокадо

А вот хранить авокадо в холодильнике Дорошкевич не рекомендует. Любые жиры при охлаждении стают менее вкусными.

"Весь вкус жиров раскрывается при комнатной температуре", - подчеркивает кулинар.

Чтобы половинка плода не потемнела, полейте ее соком лимона и заверните в пищевую пленку.

Как приготовить масло из авокадо

Из авокадо можно сделать домашнее нежное масло, которое отлично подойдет для тостов на завтрак. Своим рецептом такого масла поделился кулинар Василий Мишлен.

Вам понадобится:

Авокадо - 2 шт.

Сливочное масло 82% - 1 пачка

Соль - 1 ч. л.

Черный перец - 1 ч. л.

Сушеный чеснок - 1 ч. л.

Сушеный укроп - 1 ч. л.

Сок - ½ лайма или лимона

Способ приготовления:

Авокадо очищаем от кожуры и сердцевины. Сливочное масло режем кубиками. Авокадо, масло, специи и сок лайма взбиваем блендером до состояния однородности. Полученную массу выкладываем в форму и отправляем в холодильник на 2 часа.

По словам ученых, в авокадо содержится много витаминов и полезных жиров. Этот плод входит в списки самых полезных продуктов.