Больше, чем клад. Ученые обнаружили астероид стоимостью 100 000 квадриллионов долларов: чем он уникален

Стоимость уникального астероида под названием 16 Психея составляет около 100 000 квадриллионов долларов - больше всех денег мира. Некоторые ученые и компании уже рассматривают возможность строительства на нем шахт, чтобы получить невероятно ценные и редкие элементы.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно об этом астроиде - его открытии, исследовании и вероятности разработки шахт для добычи дорогостоящих материалов.

Кто и когда открыл уникальный астероид

Астероид 16 Психея открыл выдающийся итальянский астроном Аннибале де Гаспарис 17 марта 1852 года.

Цифра в его названии означает, что это был 16-й открытый человечеством астероид.

А само название связано с царевной Психеей - персонажем древнегреческой и древнеримской мифологии - очаровательной и невероятно красивой девушкой с крыльями бабочки, считавшейся воплощением человеческой души.

По легендам, она родилась смертной, однако со временем вышла замуж за Эроса (римского Купидона), бога любви.

Астероид 16 Психея (скриншот: science.nasa.gov)

Что узнали о Психее в NASA

Психея - гигантский, плотный и богатый металлом астероид, вращающийся вокруг Солнца.

Он является одним из самых интересных объектов во внешней части главного пояса астероидов между Марсом и Юпитером и находится примерно в три раза дальше от Солнца, чем Земля.

Поскольку Психея и Земля вращаются с разными скоростями, расстояние от нашей планеты до астероида колеблется от около 299 млн километров до более 598 млн километров.

Вокруг собственной оси это небесное тело обращается за около 4 часов, тогда как вокруг Солнца - на протяжении около 5 лет.

Площадь Психеи составляет около 165 800 квадратных километров, а его размеры "в горизонтальном разрезе сплющенного овала" могут составлять:

около 280 км - в самом широком месте

около 232 км - в длину

По приблизительным оценкам, плотность астероида может составлять около 3,4-4,1 тыс. кг на кубический метр.

Поверхностная гравитация на Психее, по мнению ученых, намного меньше, чем на Земле. Некоторые предполагают, что поднять автомобиль на этом астероиде можно было бы так же "тяжело", как поднять большую собаку на поверхности нашей планеты.

Художественное изображение космического аппарата на орбите 16 Психея (иллюстрация: science.nasa.gov)

На чем базируется стоимость астероида

Согласно информации исследователей, Психея может состоять из значительного количества металла из ядра планетезималя - одного из "строительных блоков" нашей Солнечной системы.

Ученые считают также, что этот астероид пережил многочисленные и мощные столкновения, которые были широко распространены при формировании Солнечной системы.

Несмотря на противоречия научных данных, их анализ показывает, что Психея, скорее всего, состоит из смеси камня и металла. Причем металл составляет от 30% до 60% объема астероида.

Такие данные ученые получили путем радиолокационных наблюдений и измерений тепловой инерции (как быстро объект получает или излучает повторно тепло).

Совместив радарные и оптические наблюдения, ученые создали 3D-модель Психеи, демонстрирующую, в частности, две кратерообразные впадины. Это свидетельствует о значительной вариации содержимого металла и цвета на поверхности астроида.

Возможный внешний вид Психеи (фото: NASA/JPL-Caltech/ASU)

Эксперты предполагают, что астероид является буквально "золотой жилой", ведь может состоять из железа, золота, никеля, платины, палладия, а также силикатных минералов.

На фоне предположений о наличии в Психее редких и драгоценных элементов, его приблизительную стоимость оценивают сейчас в 100 000 квадриллионов (10 квинтиллионов) долларов США.

При этом, согласно подсчетам специализированного издания RankRed, по состоянию на март 2024 года в обращении всего человечества (во всем мире) находится около 8,27 триллиона долларов (учитывая физические деньги и средства, размещенные на сберегательных и чековых счетах).

Кроме того, средства в форме инвестиций, деривативов и криптовалют - несколько превышают 3,3 квадриллиона долларов.

Когда до астероида долетит исследовательская миссия

Учитывая желание узнать больше о 16 Психее,13 октября 2023 года Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства - NASA - запустило на астероид специальную миссию.

Одноименный космический аппарат - "Психея" - был запущен на ракете Falcon Heavy компании SpaceX с космодрома космического центра имени Кеннеди во Флориде (США).

Полет к астероиду продлится в течение шести лет.

Планируется, что в конце июля 2029 года гравитация астероида захватит космический корабль и уже в августе того же 2029 года он максимально приблизится к космическому объекту. При этом минимальное расстояние между ними составит около 75 км.

Маршрут миссии NASA "Психея" (инфографика: science.nasa.gov)

На исследование орбиты астероида, фотографирование, нанесение на карту его поверхности и сбор всех остальных необходимых данных "Психея" потратит около двух лет.

"Исследуя астероид Психея, мы надеемся лучше понять Вселенную и наше место в ней. Особенно таинственное и недоступное металлическое ядро нашей родной планеты Земли", - подчеркнула помощник администратора Управления научных миссий в штаб-квартире NASA в Вашингтоне Никола Фокс.

Возможно ли открыть на астероиде шахты

По словам планетолога из Университета Центральной Флориды Филиппа Мецгера, некоторые компании уже рассматривают возможность строительства шахт на Психее.

По мнению эксперта, технически это возможно, ведь разницы между добычей полезных ископаемых на астероиде и на Земле практически нет.

В то же время, для работы на Психее понадобится специальное оборудование, способное выдерживать низкую гравитацию и высокую радиацию.

Кроме того, оборудование должно работать автономно, поскольку на любые инструкции, которые можно было бы передавать на поверхность астероида радиоволнами, потребуется не менее 20 минут.

Мецгер рассказал, что практически все необходимые для этого технологии уже давно разработаны и протестированы, хотя к внедрению пока не готовы.

Он уточнил, что по шкале уровней технологической готовности NASA оборудование для добычи ресурсов в космосе оценивается примерно в 5 из 9 баллов (при этом для реального планирования миссий нужны по меньшей мере 6-7 баллов).

Геолог из Горной школы Колорадо Кевин Кэннон отметил также, что разработку месторождений на астероидах будут спонсировать, скорее всего, частные компании.

Итак, найдутся ли желающие с капиталом выполнить задуманное - только вопрос времени.