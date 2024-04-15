Більше ніякого "жовтого" блонду. Як вберегти колір волосся та не втратити красу

Захистіть волосся від сонця

Сонячні промені здатні нашкодити волоссю будь-якого кольору, також вони можуть негативно вплинути на стан шкіри і здоров'я в цілому. Але білявкам слід боятися сонця ще й тому, що воно здатне погіршити стан волосся та його колір.

При цьому неважливо, чи народилися ви білявкою, чи фарбуєте шевелюру. Ховайте волосся від сонця, використовуйте SPF не тільки для шкіри, а ще й для голови.

Що робити, щоб волосся не ставало жовтим (фото: freepik.com)

Не забувайте про маски

Біляве волосся потребує регулярного догляду, особливо домашнього. Якщо ви висвітлюєте пасма, вони швидше ставатимуть пористими та більш чутливими до сухості. Тому зволожуйте волосся й використовуйте кондиціонери.

Для догляду за волоссям білявкам чудово підійде домашня маска з авокадо та банана. Таку суміш можна наносити на шевелюру раз на тиждень.

Чому блонд стає жовтим (фото: freepik.com)

Використовуйте холодну воду

Звісно, мало хто любить холодний душ. Але ваше волосся точно сказало б "дякую", якби могло, за контрастні процедури. Річ у тому, що холодна вода, якщо ви будете ополіскувати нею шевелюру, допоможе утримувати вологу.

Кутикули закриються, завдяки чому біляве волосся не буде пересихати та жовтіти. Звісно, мити голову повністю у холодній воді не варто. Просто ополосніть нею чисте волосся.

Як вберегти блонд від жовтизни (фото: freepik.com)