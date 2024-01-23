Більше не можна оскаржувати ВЛК? Юрист розповів про хитру схему ТЦК

Військовозобов'язані після проходження ВЛК мають право оскаржити її висновки. Це передбачено законом. Але от на практиці це право буває важко реалізувати.

Про те, що треба знати про оскарження ВЛК, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію адвоката Романа Сімутіна у YouTube .

Що треба знати про оскарження ВЛК

"Майже всі знають, що висновок військово-лікарської комісії (ВЛК), з яким ви не погоджуєтеся, можна оскаржити до вищої ВЛК. А якщо я вам скажу, що у нас забрали це право, ви повірите? На жаль, подібне сталося з моїм клієнтом, якого визнали придатним в кінці жовтня", - каже адвокат.

Він зазначає, що його клієнт два місяці проходив навчання, на третій потрапив на передову, отримав поранення та опинився в госпіталі.

"Стан його здоров’я за результатами обстеження був спірним і вказував на обмежену придатність, що не дозволяло б йому виконувати бойові завдання", - говорить Сімутін.

Адвокат пояснює, що з клієнтом вони вирішили оскаржити постанову ВЛК, але довідки про придатність ВЛК не видала, обмежившись повідомленням, що чоловік "придатний". На запит адвоката до ТЦК протягом двох тижнів довідки не надали, тоді юрист звернувся до центральної ВЛК.

"Відповіді прийшли майже одночасно, в середині грудня. Місцевий ТЦК відмовив у видачі довідки, а центральна ВЛК зазначила, щоб зверталися до обласної ВЛК, хоча могли скаргу просто перенаправити. Відповідь на скаргу обласного ТЦК ми отримали 16 січня 2024 року, вже після поранення клієнта", - розповідає юрист.

ВЛК винесла постанову "придатний до військової служби" згідно з наданою ним інформацією про його стан здоров’я на час проходження ВЛК. Підстав для скасування чи перегляду постанови нема. Оскільки громадянин є військовослужбовцем, то направлення для проходження ВЛК здійснюється командиром за наявності показань для її проходження.

"Тобто на той момент мій клієнт не надавав ніяких лікарських висновків, на ВЛК його тепер може відправити лише командир, а якщо з чимось не згоден - тоді йди в суд і оскаржуй", - говорить Сімутін.

Як убезпечити себе від такого розвитку подій

"Перш ніж почнете проходити ВЛК, письмовою заявою долучіть до особової справи копію амбулаторної книги та всіх лікарських виписок", - радить адвокат.

Після проходження ВЛК обов’язково заберіть постанову, оформлену у вигляді довідки про придатність, щоб у разі необхідності можна було оперативно її оскаржити.

"Вимагайте від лікарів, які вас оглядають, надати обґрунтовані висновки та проводити реальні огляди", - наголошує Сімутін.