Білозір відповіла вдові Яремчука й поставила крапку в скандалі навколо фільму: "Нічого приховувати"

"Ну, дивіться, давайте почнемо з того - хто така Дарина? Вона - дружина Назарія Яремчука. Я - артистка, яка з Назарієм Яремчуком пройшла все своє свідоме життя. І для мене він - історична постать України, він не належить тільки сім'ї. Дарина була його дружиною, для неї він був - чоловік, я її прекрасно розумію. Вона - молодець. Те, що вони зробили - дуже гарний проект", - зазначила співачка.

Білозір пояснила, що для неї Яремчук - цілісна частина нашої культури, а не та частина, "яка належить тільки його сім'ї". І в стрічці про нього, вважає артистка, його постать треба було все показувати хронологічно, з дитинства та перших років життя співака.

Білозір прокоментувала закиди вдови Яремчука (фото надане співачкою)

Також Білозір прокоментувала слова вдови Яремчука про те, що вона б "хотіла подивитися фільм" про її першого чоловіка. Відомо, що обранця артистки, Ігоря Білозіра, жорстоко вбили 28 травня 2000 року у Львові. І про нього вже вийшла документальна стрічка.

"Просто Дарина його не бачила, називається він "Слід на землі". В ньому він гарно показаний, правильно. Той фільм хроніко-документальний, а не персональний від мене, чи від нашого сина. Стрічка знята з погляду історичного процесу, в якому жив і творив Ігор Білозір. Бо він творив музику не тільки для пісень, він творив музику для вистав, для кінофільмів, працював багато в Голлівуді, багато фонової музики написав", - пояснила Оксана Володимирівна.

"Пісні Ігоря я постійно співаю, завжди про нього розповідаю, на кожному концерті. Його пісні співають всі, хто тільки хоче, ми видали збірник його, як композитора, збірник його пісень. Тобто те, що могла зробити сім'я, з точки зору мого підходу, мого бачення, вплетення творчості Ігоря Білозіра в наш культурно-інформаційний життєвий простір, ми зробили", - додала вона.

Дарина та Назарій Яремчуки (фото: facebook / Yaremchuk Darina)

Окрім цього, Білозір відреагувала на те, що вдова Яремчука писала, нібито вона "багато чого бачила", коли була вдома у покійного чоловіка артистки.

"Мені абсолютно нічого приховувати. При мені Дарина ніколи в моїй хаті не жила. Якщо вона жила тоді, коли Ігор мав іншу дружину, то це вже інше питання. Але при мені, в моїй хаті, Дарина з Назарієм Яремчуком, ніколи не жила. Взагалі, Назарій Яремчук "по хатах" не жив, він завжди жив в суперготелях, суперлюксах", - поставила крапку зірка.

Скандал навколо фільму про Яремчука - з чого все почалося

Нагадаємо, нещодавно донька та друга дружина співака презентували стрічку "Яремчук: Незрівнянний світ краси". І Білозір розкритикувала фільм. Вона зазначала, що в картині не показали його першу дружину Олену.

"Чому творці фільму про Назарія не звернулися до тих людей, які йшли поруч з ним по життю і впливали на формування його таланту? Перша сім'я - це найяскравіша сторінка в його історії. Тому що з ними він починав, вони були його натхненниками. Дружина разом з ним співала в гурті. Мені здається, що найважливіше - це старт, початок. Перші кроки, які найважчі, але й найтрепетніші з погляду пам'яті", - казала співачка.

У відповідь на це, як повідомляв OBOZ.UA, вдова Яремчука залишила свою думку про слова Білозір у коментарях.

"Я б теж могла багато чого розповісти, проте ніколи не зможу когось критикувати. Бо ми з Назарієм не раз ночували в Ігоря Білозіра у Львові. Гарно було б побачити фільм про Білозіра!" - писала вона.

Коментар Дарини Яремчук (фото: OBOZ.UA)