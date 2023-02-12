Ось чим треба займатися у вільний час, щоб залишатися продуктивним: поради від Білла Гейтса

Білл Гейтс, американський мультимільярдер та засновник компанії Microsoft, поділився рекомендаціями про спосіб проведення дозвілля, що дозволяє під час відпочинку від роботи та повсякденної рутини одночасно залишатися продуктивним та підтримувати себе "в тонусі".

Відомий бізнесмен і філантроп зізнався, що у певний момент своєї кар'єри повністю присвячував час роботі та жертвував годинами сну та дозвілля. Так тривало доти, доки Гейтс не усвідомив контрпродуктивність подібної практики.

Адже це може призвести до виснаження, втрати натхнення, розчарування, серйозного вигоряння та значно знизити рівень продуктивності.

Зрештою, Гейтс зрозумів, що сон справді важливий, і на вільний час та улюблені заняття теж слід знаходити години, що допомагає "провітрити" голову, відновити мозок і знизити рівень стресу.

Так, вільний час підприємець радить використовувати для занять, які не тільки приносять задоволення та розслаблюють, але також додають мотивації, надихають та розвивають продуктивність. І ось Білл Гейтс озвучив п'ять пропозицій щодо цього.

Миття посуду

Як зізнався мільярдер, він має ритуал, який допомагає краще спати, якого він дотримується щовечора, оскільки знає, що гарний нічний сон дуже важливий для енергії та захисту мозку від зниження когнітивних функцій.

А складається він з миття посуду вечорами, що є простим і механічним заняттям, що дозволяє вам перестати думати, розслабитися і бути набагато спокійнішим, щоб швидше засипати та краще висипатися.

Спорт

Фізичні вправи корисні не тільки для вашого тіла, фізичного здоров'я та збільшення м'язової маси, але дуже корисні для підтримки молодості мозку, його бадьорості та активності, про що свідчать різні дослідження.

Сам Білл Гейтс розповів, що надає перевагу тенісу і гольфу, оскільки вважає такі види спорту розслаблюючими, але також що змушують бути уважними та думати про те, що йому потрібно для перемоги.

Читання книг

Ні для кого не секрет, що творець Microsoft є шанувальником читання, і він читає не тільки бізнес-книги, а й багато інших жанрів літератури: все від біографій до наукової фантастики. Плюс до цього, Гейтс також стежить за новинами та читає все, що трапляється під руку.

Розвиваючі ігри

Крім занять спортом та читання, підприємець любить грати в такі ігри, як Bridge, зосереджуючись на іграх у карти та настільних іграх, що змушують думати, працювати в команді та використовувати свої навички, щоб розробити найкращу стратегію для перемоги над опонентами.

Ці ігри також допомагають при прийнятті ефективніших рішень.

Спілкування з людьми, які надихають вас

Гейтс неодноразово говорив, що важливо бути оточеними людьми, якими ви захоплюєтеся, які надихають і можуть навчити чогось нового. Така концепція стосується всіх людей: від колеги по роботі, шкільного вчителя або друга, який є експертом у темі, що вас цікавить.