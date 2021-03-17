UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Билл Гейтс сделал еще одно заявление о напасти, которая может погубить мир

Автор: Светлана Мащенко

Билл Гейтс высказался о глобальной катастрофе, которая медленно, но уверено меняет наш мир, и может привести к губительным последствиям. Речь идет об изменениях климата, которые необратимы, но нам нужно к ним приспосабливаться.

Об этом пишет Gatesnotes.

Какая проблема угрожает человечеству

сейчас важнейшей задачей является

"

Выход есть

Проблему можно решить при помощи инноваций. В сельском хозяйстве нужно работать над выведением сортов растений, более устойчивых к засухе. Кроме того нужно

Кроме того, нужно работать над инновациями, которые помогут фермерам подготовиться

Ранее мы писали, что Билл Гейтс дал новое интересное интервью, из которого мы выбрали самые интересные цитаты.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Билл Гейтс
Читайте также
Билл Гейтс предложил вакцинировать людей по три раза
Дочь Билла Гейтса привилась от COVID-19 и высмеяла противников вакцинации
Прогноз погоды