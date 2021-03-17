Билл Гейтс сделал еще одно заявление о напасти, которая может погубить мир

Билл Гейтс высказался о глобальной катастрофе, которая медленно, но уверено меняет наш мир, и может привести к губительным последствиям. Речь идет об изменениях климата, которые необратимы, но нам нужно к ним приспосабливаться.
Об этом пишет Gatesnotes.
сейчас важнейшей задачей является
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Проблему можно решить при помощи инноваций. В сельском хозяйстве нужно работать над выведением сортов растений, более устойчивых к засухе. Кроме того нужно
Кроме того, нужно работать над инновациями, которые помогут фермерам подготовиться
Ранее мы писали, что Билл Гейтс дал новое интересное интервью, из которого мы выбрали самые интересные цитаты.