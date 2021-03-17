Билл Гейтс сделал еще одно заявление о напасти, которая может погубить мир

Какая проблема угрожает человечеству

сейчас важнейшей задачей является

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Выход есть

Проблему можно решить при помощи инноваций. В сельском хозяйстве нужно работать над выведением сортов растений, более устойчивых к засухе. Кроме того нужно

Кроме того, нужно работать над инновациями, которые помогут фермерам подготовиться