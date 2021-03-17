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Білл Гейтс зробив ще одну заяву про напасть, яка може погубити світ

Автор: Світлана Мащенко

Білл Гейтс висловився про глобальну катастрофу, яка повільно, але впевнено змінює наш світ, і може призвести до згубних наслідків. Мова йде про зміни клімату, які незворотні, але нам потрібно до них пристосовуватися.

Про це пише Gatesnotes.

Яка проблема загрожує людству

зараз найважливішим завданням є

"

Вихід є

Проблему можна вирішити за допомогою інновацій. У сільському господарстві потрібно працювати над виведенням сортів рослин, більш стійких до посухи. Крім того, потрібно

Крім того, потрібно працювати над інноваціями, які допоможуть фермерам підготуватися

Раніше ми писали, що Білл Гейтс дав нове цікаве інтерв'ю, з якого ми вибрали найцікавіші цитати.

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Новини України Билл Гейтс
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