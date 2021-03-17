Білл Гейтс зробив ще одну заяву про напасть, яка може погубити світ

Яка проблема загрожує людству

зараз найважливішим завданням є

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Вихід є

Проблему можна вирішити за допомогою інновацій. У сільському господарстві потрібно працювати над виведенням сортів рослин, більш стійких до посухи. Крім того, потрібно

Крім того, потрібно працювати над інноваціями, які допоможуть фермерам підготуватися