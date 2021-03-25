Билл Гейтс рассказал, какие ошибки привели к локдаунам: могли бы избежать

По словам Гейтса, в США и Евросоюзе не поспешили с наращиванием тестирования на коронавирус, чтобы оперативно изолировать зараженных.

Таким образом в странах сложилась тяжелая ситуация с COVID-19, наблюдался "взрыв" заболеваемости.

Как следствие, правительства начали вводить жесткие карантинные ограничения, которые уничтожают экономики.

Гейтс считает, что локдаунов, которые несут катастрофические последствия для бизнеса, можно было бы избежать, если бы еще в начале эпидемии был сделан акцент на проведении массовых тестов на COVID-19.

Отметим, что такие тезы основатель Microsoft уже озвучивал год назад в интервью с главой фонда TED. Гейтс подчеркивал, что "тестирование - это все" в контексте борьбы с коронавирусом, и что многие страны не действовали достаточно быстро, чтобы избежать изоляции.