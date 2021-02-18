Билл Гейтс предложил вакцинировать людей по три раза

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс считает, что для полноценной защиты населения и остановки пандемии коронавируса необходимо вакцинировать каждого человека три раза. Именно такое количество прививок должно помочь защитить население от новых штаммов коронавируса. Или же можно модифицировать уже существующие вакцины.

Об этом он сказал в интервью телеканалу CBS News .

"Сейчас идет обсуждение, нужно ли нам просто добиться очень высокого охвата текущей вакциной, или нам нужна точно такая же третья доза, или же нам нужна модифицированная вакцина", — отметил общественный деятель и бизнесмен.

Также Гейтс заявил, что сейчас многие компании занимаются разработкой модифицированной вакцины. Он предположил, что к тому времени, как в США начнут распространяться новые штаммы коронавируса, государство может быть готово обеспечить население новыми, более эффективными прививками.

"Все американские компании, которые занимаются вакцинами, уже изучают возможность создания модифицированных вариантов. Так что тем людям, кто уже прошел две фазы вакцинации, может понадобиться третья. Вполне вероятно, у нас будет усовершенствованная вакцина, чтобы, когда эти мутации доберутся до США, мы были полностью уверены в защите от них", — добавил предприниматель.

В США между тем нарастает страх перед новыми мутациями коронавируса. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, считающийся в Соединенных Штатах главным экспертом в этой сфере, ранее не исключил, что имеющиеся вакцины могут оказаться не способны защитить человека от всех вариантов инфекции.