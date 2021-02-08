ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Билл Гейтс назвал новые угрозы для человечества: похуже коронавируса

Новина українською → Понедельник 08 февраля 2021 21:46
Билл Гейтс назвал новые угрозы для человечества: похуже коронавируса Билл Гейтс назвал новые угрозы для человечества (Коллаж РБК-Украина, фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Американский мультимиллиардер и основатель компании Microsoft Билл Гейтс считает, что человечеству угрожают опасности намного серьезнее коронавируса. Он назвал две причины, по которым человечеству грозит очень серьезная опасность.

Как отметил Билл Гейтс в интервью для YouTube-канала Veritasium, после пандемии основными угрозами для человечества станут климатические изменения и биотерроризм. Об этом пишет "КП в Украине".

Основатель Microsoft уверен, что изменения климата приведут к повышению смертности на планете.

"Ежегодно число жертв этой проблемы может быть выше, чем то, с которым мы имеем дело сейчас во время пандемии", - сказал Билл Гейтс.

Его слова подтверждают ученые – в ВОЗ уже делают неутешительные прогнозы по поводу изменения климата и воздействии этих изменений на жителей планеты.

"Изменение климата уже оказывает серьезное воздействие на жизнь и здоровье людей. Оно угрожает базовым составляющим здоровья, в которых мы все нуждаемся, таким как чистый воздух, безопасная питьевая вода, питательные пищевые продукты и безопасное жилище, и может свести на нет десятилетия прогресса в области глобального здравоохранения. Мы больше не можем медлить с принятием мер", - сказал генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос Гебрейесус.

В ВОЗ отмечают, что загрязнение воздуха становится причиной смерти 7 миллионов человек ежегодно во всем мире. Также чаще люди стали получать тепловые удары, погибать из-за экстремальных погодных явлений, получать больше травм. А новые инфекционные заболевания все чаще.

Но самой главной угрозой человечества Билл Гейтс считает биотерроризм. Он объяснил, что в данном случае речь идет о респираторном вирусе. Люди будут им заражаться, но не будут знать об этом и при этом будут распространять вирус в общественных местах.

"И шанс этого, а также цена, которую мы заплатим, будут значительны выше, чем при естественной вспышке заболевания, как сейчас", - отмечает Гейтс.

Билл Гейтс назвал две новые угрозы человечеству

Напомним, ранее мы писали о том, что Билл Гейтс дал оптимистический прогноз для мира на 2021 год.

А также рассказывали о том, что Билл Гейтс предупредил о следующей пандемии – будет в десятки раз хуже.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь Билл Гейтс угрозы опасность
LITE
В Украине ослабнут морозы, а в некоторых областях потеплеет до +10 градусов
В Украине ослабнут морозы, а в некоторых областях потеплеет до +10 градусов