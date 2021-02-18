Білл Гейтс запропонував вакцинувати людей по три рази

Засновник компанії Microsoft Білл Гейтс вважає, що для повноцінного захисту населення і зупинки пандемії коронавірусу необхідно вакцинувати кожну людину три рази. Саме така кількість щеплень повинна допомогти захистити населення від нових штамів коронавірусу. Або ж можна модифікувати вже існуючі вакцини.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу CBS News .

"Зараз йде обговорення, чи потрібно нам просто досягти дуже високого охоплення поточною вакциною, чи нам потрібна така ж третя доза, або ж нам потрібна модифікована вакцина", — зазначив громадський діяч і бізнесмен.

Також Гейтс заявив, що зараз багато компаній займаються розробкою модифікованої вакцини. Він припустив, що до того часу, як у США почнуть поширюватися нові штами коронавірусу, держава може бути готова забезпечити населення новими, більш ефективними щепленнями.

"Всі американські компанії, які займаються вакцинами, вже вивчають можливість створення модифікованих варіантів. Так що тим людям, хто вже пройшов дві фази вакцинації, може знадобитися третя. Цілком ймовірно, у нас буде вдосконалена вакцина, щоб, коли ці мутації доберуться до США, ми були повністю впевнені в захисті від них", — додав підприємець.

У США тим часом наростає страх перед новими мутаціями коронавірусу. Директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі, що вважається в Сполучених Штатах головним експертом у цій сфері, раніше не виключив, що наявні вакцини можуть виявитися не здатні захистити людину від усіх варіантів інфекції.