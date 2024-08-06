Білі пластикові меблі стали тьмяними? Ось, як повернути їм яскравість

Як часто чистити білі пластикові меблі

Розливи та плями від трави, бруду, їжі, соку або пташиного посліду слід прибирати якомога швидше - це полегшить видалення бруду і запобігатиме появі комах.

Ретельне прибирання на початку сезону на свіжому повітрі часто триває протягом усього літа, допоки меблі використовуються. Також необхідно чистити такі меблі перед тим, як прибирати їх на зиму.

Як почистити білі меблі з пластику

Існує декілька методів, як очистити білі пластикові меблі. Залежно від ситуації і рівень забруднення, іноді достатньо домашніх продуктів. Водночас в інших випадках слід використовувати сильніші засоби.

Втім, не рекомендують використовувати абразиви або жорсткі засоби для очищення - це подряпає пластик і призведе до осідання бруду в щілинах.

Як почистити білі меблі оцтом та содою

Спочатку підготуйте місце для прибирання - розстеліть пластиковий брезент на сонячному місці біля садового шланга. Перемістіть стільці або інші пластикові меблі, які потрібно почистити, на брезент.

Перед тим, як розпочати миття, якщо стільці вкриті пліснявою, змішайте розчин з води і дистильованого білого оцту в пляшці з розпилювачем, у пропорціях 1:3.

Нанесіть розчин на уражені пліснявою ділянки і зачекайте близько 10 хвилин. В цей час змішайте теплу воду з засобом для миття посуду, щоб зробити основний мийний засіб для білих пластикових меблів.

Стільці слід мити зверху вниз, щоб зібрати краплі брудної води, використовуючи губку або нейлонову щітку з м'якою щетиною

На заплямовані ділянки насипте трохи сухої харчової соди, щоб вона діяла як м'який абразив і допомогла вивести плями. Коли стільці очистяться від бруду та сміття, добре промийте їх за допомогою садового шланга.

Як почистити пластикові меблі відбілювачем

Якщо стільці все ще виглядають потьмянілими та забрудненими, радять застосувати кисневий відбілювач. Кисневий відбілювач - це м'який відбілювач повільної дії, який видаляє плями і освітлює пластик.

Він діє повільніше, ніж хлорний відбілювач, є менш корозійним, тож не повинен пошкодувати пластик. Крім цього, зазначають, що водний розчин кисневого відбілювача не зашкодить траві чи рослинам під час прибирання - проте все ж краще обрати ділянку подалі від улюблених рослин.

Залежно від того, наскільки забруднені ваші білі стільці, змішайте у відрі 3,7 л теплої води з 0,5 склянки (або навіть повною склянкою) кисневого відбілювача.

Одягнувши гумові рукавички, нанесіть розчин кисневого відбілювача губкою або нейлоновою щіткою з м'якою щетиною, миючи меблі від верхньої частини до нижньої.

Залиште розчин на стільцях принаймні на 15 хвилин, щоб він подіяв, відбіливши пластик. Якщо меблі сильно забруднені, можна залишити речовину на більшу кількість часу.

Після цього промийте стільці садовим шлангом і висушіть ганчіркою з мікрофібри - або на повітрі.