"Білет" - не "квиток": коли ці два слова вживати доречно і чому не варто плутати
Слова "білет" та "квиток" часто сприймають як синоніми й постійно плутають. Але вони мають різні значення. Коли ж потрібно купляти "білет", а коли брати "квиток" та чому не варто плутати ці два слова?
Коли вживати "білет", а коли "квиток", розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на роз'яснення мовознавців на сторінці Mova у Facebook.
Часто ці два слова використовують як синоніми, проте вони мають різні значення. Варто запам'ятати, коли та у яких випадках потрібно використовувати один та другий варіант.
"Білет" - вживається, коли йдеться про картку із завданнями для іспиту або цінний папір.
Наприклад:
"Був у нас усний іспит з української мови… Підійшов я до столу, взяв з купи білет і читаю" - О.Донченко
Натомість "квиток" - це документ, що дає право на проїзд у транспорті, відвідування заходів чи підтверджує членство в певній організації.
Приклад з твору:
"Кур'єр… приніс нам три квитки до театру" - О. Досвітній
Щоб уникнути помилок, варто пам’ятати:
"Білет" доречно вживати, якщо мова йде про:
- екзаменаційний документ
- лотерею
- банківський або кредитний папір
"Квиток" використовується, коли мається на увазі:
- проїзний документ (наприклад, трамвайний, залізничний)
- перепустка на захід (вхідний, театральний)
- підтвердження членства (партійний, профспілковий, журналістський, військовий)
Раніше ми писали, звідки взявся вислів "гроші не пахнуть" і до чого тут громадські туалети.
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