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"Білет" - не "квиток": когда эти два слова употреблять уместно и почему не стоит путать

Четверг 20 февраля 2025 08:39
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"Білет" - не "квиток": когда эти два слова употреблять уместно и почему не стоит путать Когда нужно говорить слово "білет", а когда слово "квиток" (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Слова "білет" и "квиток" часто воспринимают как синонимы и постоянно путают. Но они имеют разные значения. Когда же нужно покупать "білет", а когда брать "квиток" и почему не стоит путать эти два слова?

Когда употреблять "білет", а когда "квиток", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на разъяснения языковедов на странице Mova в Facebook.

Часто эти два слова используют как синонимы, однако они имеют разные значения. Стоит запомнить, когда и в каких случаях нужно использовать один и второй вариант.

"Білет" - употребляется, когда речь идет о карточке с заданиями для экзамена или ценной бумаге.

Например:

"Був у нас усний іспит з української мови… Підійшов я до столу, взяв з купи білет і читаю" - О.Донченко

Зато "квиток" - это документ, дающий право на проезд в транспорте, посещение мероприятий или подтверждающий членство в определенной организации.

Пример из произведения:

"Кур'єр… приніс нам три квитки до театру" - О. Досвітній

Чтобы избежать ошибок, следует помнить:

"Білет" уместно употреблять, если речь идет о:

  • экзаменационном документе
  • лотерее
  • банковской или кредитной бумаге

"Квиток" используется, когда имеется в виду:

  • проездной документ (например, трамвайный, железнодорожный)
  • пропуск на мероприятие (входной, театральный)
  • подтверждение членства (партийный, профсоюзный, журналистский, военный)

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