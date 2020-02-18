Била и сломала палец: стало известно о драках в группе KAZKA

KAZKA (фото: instagram.com/kazka.band)

Группа KAZKA откровенно рассказали о драках в коллективе

KAZKA впервые заявили о себе песней "Свята", которую украинская группа выпустила в 2017 году, но самый большой успех пришел после песни "Плакала". Вокалистка Саша Зарицкая рассказала о том, что била музыканта группы Дмитрия Мазуряка и даже сломала ему палец.

По словам артистки, инцидент произошел после того, как коллега по цеху ее оскорбил. Поэтому она и сломала ему палец на руке. Дмитрий подтвердил эту историю и признал свою вину.

Он рассказал, что все произошло перед концертом. Собралось много местных музыкантов гуцулов, и людей, которых знает Дмитрий. Он с ними общался, познакомил их с Сашей, и плохо отозвался о харьковчанах.

"Я так говорю: "Видишь Все свои, свои пацаны-гуцулы, не может, что твои из Харькова на асфальте". И в этот момент у меня сломался палец", - рассказал музыкант в программе "Слава+".

KAZKA на программе "Слава+" (видео: YouTube)

После этого Дмитрию наложили гипс и ему пришлось выступать с ним.

Напомним, что Саша Зарицкая рассказала, что у нее были романтические отношения с иностранцем, с которым она познакомилась на музыкальном фестивале Sziget, который проходит в Будапеште.

Девушка призналась, что они вместе ездили в Италию, где чудесно провели время вдвоем. Вокалистке KAZKA понравилось то, что ее молодой человек не знает, кто она такая.