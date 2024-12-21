Біла чи червона? Названо найкорисніший вид квасолі

Квасоля - це універсальний продукт, який не лише замінює тваринний білок, але й приносить значну користь для здоров’я. Багата амінокислотами, вітамінами, клітковиною та мінералами, вона представлена різними видами, кожен з яких має свої особливі властивості.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, який вид квасолі найкорисніший для організму.
Біла квасоля містить великий спектр вітамінів (А, В, С, Е, К, РР), включаючи вітамін В9, який підтримує розвиток кровоносної та імунної систем. Також цей вид багатий на магній, сірку, кальцій, залізо та мідь, яка стимулює вироблення гемоглобіну.
Регулярне вживання білої квасолі:
Окрім цього, білки в білій квасолі сприяють оновленню клітин, а її систематичне споживання зміцнює серцевий м’яз та кісткову тканину. Однак фахівці радять обмежувати її до двох склянок на тиждень.
Червона квасоля - не менш корисний продукт, який містить вітаміни С, D, Е та В, а також мікроелементи, такі як цинк, калій, залізо та фолієва кислота. Цей вид має особливі амінокислоти, зокрема:
Переваги червоної квасолі:
Цей сорт також активно використовується у дієтичному харчуванні, адже спеціальні ферменти у його складі допомагають сповільнювати засвоєння вуглеводів, що сприяє стабілізації ваги.
Обидва сорти мають свої переваги. Біла квасоля допомагає знижувати рівень цукру у крові, очищує судини від холестерину та нормалізує тиск. Водночас червона - незамінний помічник у боротьбі з анемією, сприяє омолодженню організму та має більшу енергетичну цінність.
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В матеріалі використані джерела - Eat this, not That, Nutrients, Eating Well, МОЗ.