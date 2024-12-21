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Белая или красная? Назван самый полезный вид фасоли

Фото: Какой вид фасоли самый полезный (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Фасоль - это универсальный продукт, который не только заменяет животный белок, но и приносит значительную пользу для здоровья. Богатая аминокислотами, витаминами, клетчаткой и минералами, она представлена различными видами, каждый из которых имеет свои особые свойства.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какой вид фасоли самый полезный для организма.

Белая фасоль: источник витаминов и крепкого иммунитета

Белая фасоль содержит большой спектр витаминов (А, В, С, Е, К, РР), включая витамин В9, который поддерживает развитие кровеносной и иммунной систем. Также этот вид богат магнием, серой, кальцием, железом и медью, которая стимулирует выработку гемоглобина.

Регулярное употребление белой фасоли:

  • укрепляет иммунитет благодаря содержанию витамина С;
  • улучшает пищеварение и нормализует метаболизм;
  • положительно влияет на нервную систему.

Кроме этого, белки в белой фасоли способствуют обновлению клеток, а ее систематическое потребление укрепляет сердечную мышцу и костную ткань. Однако специалисты советуют ограничивать ее до двух стаканов в неделю.

Красная фасоль: суперфуд для энергии и молодости

Красная фасоль - не менее полезный продукт, который содержит витамины С, D, Е и В, а также микроэлементы, такие как цинк, калий, железо и фолиевая кислота. Этот вид имеет особые аминокислоты, в частности:

  • Триптофан, который улучшает сон и снимает напряжение.
  • Лизин, который борется с инфекциями и вирусами, а также предотвращает злокачественные образования.
  • Гистидин, важный для борьбы с анемией.

Преимущества красной фасоли:

  • поддержка здоровья сердца благодаря фолиевой кислоте;
  • повышение уровня гемоглобина;
  • очищение организма от шлаков и нормализация метаболизма;
  • антивозрастной эффект и борьба с морщинами.

Этот сорт также активно используется в диетическом питании, ведь специальные ферменты в его составе помогают замедлять усвоение углеводов, что способствует стабилизации веса.

Что выбрать: белую или красную фасоль?

Оба сорта имеют свои преимущества. Белая фасоль помогает снижать уровень сахара в крови, очищает сосуды от холестерина и нормализует давление. В то же время красная - незаменимый помощник в борьбе с анемией, способствует омоложению организма и имеет большую энергетическую ценность.

 

 

Кстати, назван завтрак, который улучшит здоровье кишечника и поможет долго быть сытым.

Также мы писали, что диетологи назвали суперпродукт, который защищает от рака и способствует долголетию.

В материале использованы источники - Eat this, not That, Nutrients, Eating Well, МОЗ.

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