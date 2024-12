Белая или красная? Назван самый полезный вид фасоли

Кстати, назван завтрак, который улучшит здоровье кишечника и поможет долго быть сытым.

Также мы писали, что диетологи назвали суперпродукт, который защищает от рака и способствует долголетию.

В материале использованы источники - Eat this, not That, Nutrients, Eating Well, МОЗ.