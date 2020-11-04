Бил по голове и сломал ногу: под Тернополем отчим избил 4-летнего ребенка

Мужчина избил ребенка (коллаж: РБК-Украина)

Под Тернополем отчим избил пасынка

В тернопольской области полиция задержала мужчину, который жестоко избил четырехлетнего пасынка. Ребенка доставили в больницу с сотрясением мозга и переломом ноги.

Также у него побито все лицо, шея, ноги и руки. Об этом сообщает полиция Тернопольской области.

По словам отчима, мальчик не хотел слушаться и капризничал. Мужчина решил угомонить его с помощью силы. Он ударил его несколько раз руками по голове и телу, а после этого взял его на руки и бросил на пол.

Мужчина избил ребенка (фото: tp.npu.gov.ua)

От побоев ребенка пыталась спасти его мама. Но мужчина не подпустил ее к сыну. Он отталкивал женщину и продолжал "воспитание". В какой-то момент женщине удалось выхватить малого, и она убежала вместе с ним к соседке, от которой вызвали скорую помощь и полицию.

Дом, где живет семья (фото: tp.npu.gov.ua)

Мужчину задержали и объявили подозрение согласно статье 122 УК - умышленное средней тяжести телесное повреждение.

Дом, где живет семья (фото: tp.npu.gov.ua)

У подозреваемого есть восьмилетняя дочь от первого брака. А с мамой пасынка, которого он избил, у них собственный десятимесячный сын. Семья уже состоит на учете в службе по делам детей, ее определили, как неблагополучную и малообеспеченную.

Напомним, под Хмельницким умерла 4-летняя девочка, которую мать избила до комы.

Ранее в Киеве дочь организовала разбойное нападение на свою мать-пенсионерку.