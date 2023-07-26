У бік Землі летить величезний астероїд з групи Аполлони: розміром з авіалайнер

До Землі летить величезне космічне тіло під назвою 2018 року BG5. Цей астероїд належить до групи Аполлони, які часто перетинають орбіту Землі під час обертання навколо Сонця.

Що відомо про цей астероїд і наскільки він є небезпечним для жителів Землі, розповіли в Hi Tech.

Що це за астероїд

Космічне тіло 2018 року BG5 перші було помічено близько 5 років тому. Розміри цього астероїда - 55 метрів, що можна порівняти з середнім розміром пасажирського авіалайнера.

Цей астероїд належить до групи Аполлони, групи космічних тіл, які часто наближаються до максимальної відстані до Землі. Більшість астероїдів з цієї групи вважаються потенційно небезпечними, оскільки у них дуже великі розміри, швидкість і часто вони підлітають дуже близько до нашої планети.

Вони названі на честь величезного астероїда Аполлона 1862 року, який відкрив німецький астроном Карл Рейнмут.

Коли цей астероїд наблизиться до Землі

За даними спостерігачів, астероїд 2018 року BG5 пролетить на максимальній відстані від Землі в четвер, 27 липня. Його швидкість становить 30 тисяч км/год. Максимально близька відстань – 4,1 млн км.

Чи небезпечний цей астероїд

Розміри цього астероїда лякають, оскільки він має 56 метрів завширшки. Але в NASA наголошують, що загрозу для жителів Землі становлять астероїди, у яких розміри значно більші – від кількох кілометрів.

Але навіть такий невеликий астероїд може завдати шкоди – руйнування будівель та поранення людям.

Всі астероїди, які знаходяться в межах приблизно 200 млн км від Землі, називаються навколоземними, а якщо вони наближаються до нашої планети на відстань ближче 7,8 млн км, то їм надають статус потенційно небезпечних, оскільки вони можуть загрожувати Землі.