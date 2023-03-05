У бік Землі летить одразу два величезні астероїди: у NASA повідомили, чи є загроза

До Землі летять відразу два величезні астероїди. Перше космічне тіло наблизиться на мінімальну відстань до нашої планети у вівторок, 7 березня. Другий астероїд наблизиться до Землі 8 березня.
Що це за астероїди та чи є загроза для мешканців Землі, повідомили у Лабораторії реактивного руху NASA.
За даними вчених, величезне космічне тіло 535844 (2015 BY 310) пролетить поблизу Землі у вівторок, 7 березня. Розмір цього астероїда – 143 метри. Відстань від цього астероїда до Землі в момент зближення становитиме близько 4,04 млн кілометрів. Швидкість об'єкта становитиме 27 720 км на годину.
Попри те, що астероїд дуже великий і в NASA його кваліфікують як потенційно небезпечний об'єкт, він пройде на безпечній відстані від нашої планети.
Небезпечними астероїдами вважаються ті, які мають розмір понад 150 метрів і наближаються до Землі ближче ніж 7,4 млн кілометрів. Це небесне тіло відповідає лише одному критерію.
Варто відзначити, що це не єдиний астероїд, який підійде близько до Землі наступного тижня.
8 березня очікується проходження ще одного космічного об'єкту, розмір якого становить понад 150 метрів. Цей астероїд має назву 2023 QW, і він пройде на відстані 2,3 млн кілометрів.
Цей астероїд відноситься також до категорії "потенційно небезпечних", і вчені відстежують його траєкторію. Зараз дані показують, що він пройде на безпечній відстані від Землі.
До речі, раніше ми писали про те, що у бік Землі рухаються одразу чотири астероїди.
А ще розповідали про те, із чим стикаються космонавти в експедиціях.