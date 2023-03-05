У бік Землі летить одразу два величезні астероїди: у NASA повідомили, чи є загроза

За даними вчених, величезне космічне тіло 535844 (2015 BY 310) пролетить поблизу Землі у вівторок, 7 березня. Розмір цього астероїда – 143 метри. Відстань від цього астероїда до Землі в момент зближення становитиме близько 4,04 млн кілометрів. Швидкість об'єкта становитиме 27 720 км на годину.

Попри те, що астероїд дуже великий і в NASA його кваліфікують як потенційно небезпечний об'єкт, він пройде на безпечній відстані від нашої планети.

Небезпечними астероїдами вважаються ті, які мають розмір понад 150 метрів і наближаються до Землі ближче ніж 7,4 млн кілометрів. Це небесне тіло відповідає лише одному критерію.

Варто відзначити, що це не єдиний астероїд, який підійде близько до Землі наступного тижня.

8 березня очікується проходження ще одного космічного об'єкту, розмір якого становить понад 150 метрів. Цей астероїд має назву 2023 QW, і він пройде на відстані 2,3 млн кілометрів.

Цей астероїд відноситься також до категорії "потенційно небезпечних", і вчені відстежують його траєкторію. Зараз дані показують, що він пройде на безпечній відстані від Землі.