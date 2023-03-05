В сторону Земли летит сразу два огромных астероида: в NASA сообщили, есть ли угроза

По данным ученых, огромное космическое тело 535 844 (2015 BY 310) пролетит вблизи Земли во вторник, 7 марта. Размер этого астероида - 143 метра. Расстояние от этого астероида до Земли в момент сближения составит около 4,04 млн километров. Скорость объекта составит 27 720 км в час.

Несмотря на то, что астероид очень большой и в NASA его квалифицируют как "потенциально опасный объект", он пройдет на безопасном расстоянии от нашей планеты.

Опасными астероидами считаются те, которые имеют размер более 150 метров и приближаются к Земле ближе, чем 7,4 млн километров. Это небесное тело отвечает только одному критерию.

Стоит отметить, что это не единственный астероид, который подойдет близко к Земле на следующей неделе.

8 марта ожидается прохождение еще одного космического объекта, размер которого составляет более 150 метров. Этот астероид имеет название 2023 QW, и он пройдет на расстоянии в 2,3 млн километров.

Этот астероид также относится к категории "потенциально опасных", и ученые отслеживают его траекторию. На данный момент данные показывают, что он пройдет на безопасном расстоянии от Земли.