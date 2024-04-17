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В бібліотеці Тернополя "знущаються" з хлопчика-переселенця: книжки тільки під заставу 600 грн

Тернопіль, Середа 17 квітня 2024 13:11
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В бібліотеці Тернополя "знущаються" з хлопчика-переселенця: книжки тільки під заставу 600 грн В бібліотеці Тернополя - скандал з хлопчиком -переселенцем (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В бібліотеці Тернополя не дають читати книги хлопчику-переселенцю з Харкова, бо вважають, що там він може написати "слава Росії". Співробітники закладу вимагають заставу за книжки з його матері.

Про цей скандал розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис мами хлопчика Катерини Посохової у Facebook.

Деталі скандалу в бібліотеці Тернополя

За словами Катерини, її син - Святослав обожнює читати, відмінно вчииться у місцевій школі, але в бібліотеці побоюються видавати йому книжки через те, що він переселенець.

В бібліотеці Тернополя &quot;знущаються&quot; з хлопчика-переселенця: книжки тільки під заставу 600 грнСвятослав обожнює читати (фото: facebook.com/kposokhova)

"На другому фото директорка і заступниця директорки Тернопільської обласної бібліотеки для дітей, які вважають, що Святослав "може написати в бібліотечних книжках "слава росії", тому побоюються видавати йому книжки", - розповіла мама дитини.

Вона повідомила, що більше 2 років в Тернополі Святослав ходив в міську бібліотеку біля школи.

"Перечитав багато, жодних нарікань не мав. В черговий візит бібліотекар порадила звернутись до значно більшої - обласної бібліотеки. І ось тут ми дізналися, що дитина в Тернополі "не своя", а які можуть бути книги для не своїх?" - написала мама школяра.

Так, в обласній бібліотеці вимагають заставу у розмірі 600 гривень за дві книжки.

"За дві обрані книги (старенькі і в ганебному стані) на абонементі нам виставили рахунок у 600 грн. Така, типу, застава, бо довіри до нас нема. Ми щиро здивувалися. На що почули оце все про "можете написати "слава росії, "такі як ви вже багато книг у нас потягли". Але ж які ми?" - обурилися жінка.

Зазначимо, що мама з сином офіційно зареєстровані в місті, жінка - працює, хлопчик відмінно вчиться у школі.

Звернення до директорки

"Сказати, що Свят засмутився - це нічого не сказати. При нас видають дітям книги без проблем, але не йому", - зазначила Катерина.

Після того, як чергові книжки повернули в бібліотеку, на формулярі дитини написали, "звертайтесь до директора" і у подальшій видачі книг відмовили без грошової застави.

"Далі знову тривала розмова з директоркою, її заступницею. Знову чуємо всі догми світу про переселенців, яким не можна довіряти хоч скільки б вони жили в Тернополі.Намагаюсь спокійно апелювати до Конституції, де всі громадяни рівні тощо. У відповідь - або платіть, або ідіть, або поліцію викликаємо", - резюмувала мама хлопчика.

В бібліотеці Тернополя &quot;знущаються&quot; з хлопчика-переселенця: книжки тільки під заставу 600 грнСпівробітниці бібліотеки у Тернополі (фото: facebook.com/kposokhova)

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Нагадаємо, чи може переселенець отримувати виплати, якщо не працевлаштується протягом 3-х місяців.

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