Безжально старять та перетворюють на "простачку": 5 речей, про які слід забути жінкам після 45

Який одяг додає віку та старить

Звісно, у будь-якій ситуації є виключення, але певні речі дійсно здатні "накинути" декілька років. Йдеться про елементи одягу, які застаріли або ж просто підкреслюють те, на чому взагалі не варто зосереджувати увагу.

Спортивні костюми та комплекти оверсайз

Часто жінки обирають щось просте та повсякденне, аби не думати щоранку, що вдягати. Але комплекти, в яких повністю приховано усю фігуру, здатні не прибрати зайві кілограми, а зробити тіло візуально більшим. До того ж спортивні костюми або "двійки" з штанів та сорочки додають зайвий вік.

Що не варто носити жінкам після 40 років (скріншот)

Блузи з чорно-білими принтами

Це поєднання кольорів може бути стильним, але не тоді, коли блузи мають вільний крій та пошиті з синтетичної тканини. Подібні блузи візуально старять жінок, а тому від них варто відмовитися.

Які речі додають вік (скріншот)

Одяг не по фігурі та відсутність коригуючої білизни

Вузькі джинси або кофтинки з дуже тоненькою тканини чудово виглядають, але лише на ідеальній фігурі. І не секрет, що зазвичай таке буває лише на обкладинках глянцю, які "фотошоплять" та ретушують. А тому обирайте білизну, яка здатна приховати зайве, та одяг, який не буде перетворювати на "гусінь".

Які речі псують увесь образ (ілюстрація: freepik.com)

Шарфи та палантини

Якщо на вулиці тепло, то в них немає жодної потреби. Річ у тому, що хустки, шалі, шарфи та палантини нібито мають приховати зморшки на шиї, але насправді вони лише "волають" про вік жінки. Це вже антитренд.

Що видає вік жінки (скріншот)

Панчохи та колготи білого та занадто кремового кольору

Річ у тому, що такі аксесуари повністю приховують колір шкіри та роблять усі можливі недоліки дуже помітними. До того ж їх дуже важко вдалі стилізувати. А тому краще обирати прозорі або темні панчохи.

Антитренди для жінок після 40 років (скріншот)