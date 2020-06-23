Безопасный отдых за границей в условиях пандемии: в Минздраве рассказали о правилах

В Минздраве дали инструкцию для украинцев, которые планируют отдых за границей
Пандемия коронавируса изменила планы на отдых у граждан многих стран. Украинцы оказались заблокированы в своей стране, и только после 1 июля некоторые страны будут готовы открыть свои границы для иностранных туристов.
В Министерстве здравоохранения Украины разработали список правил для тех, кто собирается отдохнуть на курортах других стран. В сообщении пресс-службы Минздрава рассказали что нужно будет сделать украинцам, чтобы отправиться в отпуск за границу.
В первую очередь, украинцам нужно будет проверить сроки открытия границ интересующей страны, а также информацию о том, какие существуют правила въезда для иностранцев в условиях пандемии.
В целях безопасности можно зарегистрироваться в системе "Друг", чтобы посольство Украины в другой стране могло предоставить помощь в случае необходимости. Уведомлять государственные органы о поездке не нужно.
Также в Минздраве напомнили, что страны ЕС не вводили ограничения на безвиз и все страны, которые открывают границы после карантина, можно посещать.
Если правилами той страны, в которую отправляется турист, установлено медицинское обследование, то его нужно будет пройти до поездки.
Скриншот фото
Если путешествие планируется на автомобиле, то нужно:
Скриншот фото
Напомним, ранее мы писали о том, что врач-иммунолог оценил риски заражения коронавирусом на пляжах и в водоемах.
А также мы рассказывали о том, куда можно в 2020 году поехать в отпуск в Украине и сколько это будет стоить.
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Автор: Анна Шиканова