Безпечний відпочинок за кордоном в умовах пандемії: у МОЗ розповіли про правила

У МОЗ дали інструкцію для українців, які планують відпочинок за кордоном
Пандемія коронавірусу змінила плани на відпочинок у громадян багатьох країн. Українці виявилися заблокованими у своїй країні, і лише після 1 липня деякі країни будуть готові відкрити свої кордони для іноземних туристів.
У Міністерстві охорони здоров'я України розробили список правил для тих, хто збирається відпочити на курортах інших країн. У повідомленні пресслужбі МОЗ розповіли, що потрібно буде зробити українцям, щоб відправитися у відпустку за кордон.
В першу чергу, українцям потрібно буде перевірити терміни відкриття кордонів країни, що цікавить, а також інформацію про те, які існують правила в'їзду для іноземців в умовах пандемії.
В цілях безпеки можна зареєструватися в системі "Друг", щоб посольство України в іншій країні могло надати допомогу в разі необхідності. Повідомляти державні органи про поїздку не потрібно.
Також у МОЗ нагадали, що країни ЄС не вводили обмеження на безвіз і всі країни, які відкривають кордони після карантину, можна відвідувати.
Якщо правилами тієї країни, в яку відправляється турист, встановлено медичне обстеження, то його потрібно буде пройти до поїздки.
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Якщо подорож планується на автомобілі, то потрібно:
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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що врач-імунолог оцінив ризики зараження коронавірусом на пляжах і у водоймах.
А також ми розповідали про те, куди можна у 2020 році поїхати у відпустку в Україні та скільки це буде коштувати.
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Автор: Анна Шиканова