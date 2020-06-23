Безпечний відпочинок за кордоном в умовах пандемії: у МОЗ розповіли про правила

Відпочинок за кордоном в 2020 році (Колаж РБК-Україна)

У МОЗ дали інструкцію для українців, які планують відпочинок за кордоном

Пандемія коронавірусу змінила плани на відпочинок у громадян багатьох країн. Українці виявилися заблокованими у своїй країні, і лише після 1 липня деякі країни будуть готові відкрити свої кордони для іноземних туристів.

У Міністерстві охорони здоров'я України розробили список правил для тих, хто збирається відпочити на курортах інших країн. У повідомленні пресслужбі МОЗ розповіли, що потрібно буде зробити українцям, щоб відправитися у відпустку за кордон.

В першу чергу, українцям потрібно буде перевірити терміни відкриття кордонів країни, що цікавить, а також інформацію про те, які існують правила в'їзду для іноземців в умовах пандемії.

В цілях безпеки можна зареєструватися в системі "Друг", щоб посольство України в іншій країні могло надати допомогу в разі необхідності. Повідомляти державні органи про поїздку не потрібно.

Також у МОЗ нагадали, що країни ЄС не вводили обмеження на безвіз і всі країни, які відкривають кордони після карантину, можна відвідувати.

Якщо правилами тієї країни, в яку відправляється турист, встановлено медичне обстеження, то його потрібно буде пройти до поїздки.

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Якщо подорож планується на автомобілі, то потрібно:

перевірити режим роботи КПП на державному кордоні;

перевірити вимоги до в'їзду, обмеження і рекомендації щодо пандемії коронавірусу країн, які збираєтеся відвідати;

оформити страховий поліс для себе і сім'ї, "зелену карту" на авто

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що врач-імунолог оцінив ризики зараження коронавірусом на пляжах і у водоймах.

А також ми розповідали про те, куди можна у 2020 році поїхати у відпустку в Україні та скільки це буде коштувати.

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Автор: Анна Шиканова